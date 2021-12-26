開心速遞︱熊若水猛力踢門趕出嫁 蓮輝婚禮變靈堂？ (23:57)

處境劇《愛‧回家之開心速遞》明晚（27日）有熊家、龍家的婚禮進行，「龔水（龔燁與熊若水）」結婚之喜，又有「蓮輝（龍力蓮及送水輝）」有情人終成眷屬。原本喜氣洋洋，但婚禮前夕並不順利。編劇創意大爆發，故事好瘋癲，兩家的婚禮也遇阻滯，龔燁接新娘竟然遇熊家大門壞鎖打不開，眾人用盡方法也未能開門，為趕吉時由新娘子熊若水出腳踢木迎龔燁好爆笑。

輪到大小姐出嫁的情况，她安排坐私人飛機往婚禮會場，由「真」機長麥大力客串演Captain Sam接載一對新人。大小姐還準備了香檳，送水輝開香檳時，酒塞飛彈出並擊中機長而暈倒。飛機向下墜，大小姐跟送水輝生離死別而出現兩人的靈堂場面，認真大吉利市！送水輝記起大小姐說小時候是坐私人飛機返學，她又有過目不忘的本領，就由她駕駛飛機。不過，大小姐控制飛機後才發覺自己不懂得降落……

林淑敏接受《明報》電話訪問，她好緊張觀眾反應，說邀麥大力演機師角色好驚喜，最重要觀眾睇得開心。近期《開心速遞》的瘋狂情節在網絡掀話題，林淑敏稱要堅守不能劇透，但爆劇組秘密，笑指一班編劇是癲的，又說大小姐為嫁得出可以去到好盡。

（即時娛樂）