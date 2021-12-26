全家移居英國 子女很快適應 林子博感受最深：愛要及時 (23:23)

林子博的太太董燕君去年10月因癌症離世，今年8月子博帶同16歲女兒詠渝及12歲兒子卓楠移居英國，離開香港這個傷心地。在當地生活了4個多月已安頓下來，子博接受《明報》電話訪問，他稱現在租住曼城一個單位，租金約1萬多港元，地方闊敞，家中還擺放了一大棵聖誕樹應節。昔日子博在香港忙於工作，錯過了一對子女的成長，現在他會一早起牀送他們上學，然後駕車回公司，跟住接放學、買餸煮飯，一家人晚上7時便食完晚飯，然後看電視、傾偈，晚上10時睡覺已算很夜。

子博帶子女移居英國，是想擴闊他們的眼界，為未來面對世界好好裝備，因知識不能搶走，是永遠屬於自己的。「我性格隨遇而安，沒太長遠計劃，這些年的個人經歷，知道計劃沒有用，要睇上天是否給你，看這兩年一場疫情，可摧毀一切。感受最深是愛要及時，最重要的人在身邊，就要讓對方知道有多愛，有些事情過去了是追不回來的，不要有遺憾」。而他最欣慰是子女很快適應英國的生活，比以前開心，子博笑說：「我是最難適應的一個，英文麻麻，但我習慣接受挑戰。要融入當地的文化與生活，不能要別人遷就我的香港習慣，唯一較辛苦是天氣，要慢慢適應。」

（即時娛樂）