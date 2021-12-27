「蕾神」爆料惹熱議 甄妮發文疑暗諷李靚蕾：最毒婦人心 (12:45)

王力宏和李靚蕾的離婚風波哄動全城，有「樂壇風紀」之稱的甄妮，日前也在fb發文。（資料圖片/Ig圖片）

王力宏和李靚蕾的離婚風波轟動全城，被網民封為「蕾神」的李靚蕾，早前在社交網毀滅式爆料，控訴王力宏召妓及約炮，而王力宏亦宣布暫時退出娛樂圈。

網民對李靚蕾的爆料做法各有意見，有人認同她揭發渣男行為，但亦有人覺得此舉會傷害到子女。資深歌手甄妮向來有「樂壇風紀」之稱，不平則鳴的她日前亦在社交網曾寫道：「才明白『最毒婦人心』，若她第二，沒人能第一。」被指疑似暗窒李靚蕾。

不少網民在甄妮該帖文留言和應，雖然甄妮和網民的留言，並無直接開名指是李靚蕾，但從互相的留言亦發現蛛絲馬迹：「連人性基本底線都沒有，書唸到那兒去了？不懂『停』怎麼寫嗎！學歷高，別笑死人了！」有網民則寫道：「難怪要看心理醫生，污辱雷神」，甄妮亦有回覆：「永遠說別人有病的人才是真有病。」

有網民留言：「終於有人出來講公道話，不和就分，也沒人要她結婚生子，無緣就分，無聊，男生已經受到教訓了，適可而止」，甄妮亦有回覆對方：「最高學府沒教『好來好散莫強求』的最高境界。要加一系了。」

有網民再說：「她應該點到為止就好，大家就明瞭了！不需要非得制人於死才甘心。」甄妮也覆對方：「再繼續下去，原本同情都變不同情，太超過了吧！」

有網民認同甄妮說法，甄妮再寫道：「若怨世就到別的星球去，這裡已經很苦了，不是只有你一人可憐，夠了！」

（即時娛樂）