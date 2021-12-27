黃耀明唔敢重溫《金燕子》 自嘲演技拖低鍾楚紅水準 (15:51)

明哥祝願香港人有一個平平安安、開開心心的2022年。（大會提供）

達明一派昨晚在伊館舉行尾場演唱會，鍾楚紅和何韻詩都有捧場。（大會提供）

《達明一派REPLAY LIVE 2021》演唱會最後一場，昨天（26日）於灣仔伊館圓滿結束，導演杜琪峯、鍾楚紅（紅姑）、何韻詩、王宗堯與女友、劉天蘭、岑寧兒、梁家傑、陳志全、前廣播處長張敏儀等到場支持。

黃耀明於首場透露《那個下午我在舊居燒信》的video被消失，昨晚「那個下午我在RE：PLAY中被消失的影像」，最終在達明一派和明哥的facebook及Instagram曝光。片段模擬明哥與劉以達用通訊App對話，除有舊香港照片，更有回歸典禮、沙士時淘大花園新聞照片。

至於涉及娛樂圈的照片，分別有參與《民主歌聲獻中華》的鄧麗君、成龍，部分已故藝人包括吳孟達、黃家駒、梅艷芳、張國榮及盧凱彤等照片；同時還有香港人上街遊行、何桂藍六四集會案罪成等新聞相片。

席間，明哥提起探訪何桂藍情况，透露對方得知今次演唱會REPLAY《我等著你回來》大碟時，突然掩住心口，舉起中指，當時他被何桂藍此舉嚇呆。

接着，明哥唱出電影《金燕子》主題曲《情探》，女主角鍾楚紅上前送花，全場觀眾報以熱烈掌聲。明哥表示多年來不敢重溫該電影，他說：「我嘅演技拖低紅姑嘅水準，我好怕喺大銀幕睇到自己，不過首主題曲過咗咁多年仲好好聽。」

最後明哥鼓勵大家在艱難時更需要幽默感，在旁的阿達叫香港人要有智慧地面對問題。唱出最後一首歌前，明哥祝願香港人有一個平平安安、開開心心的2022年，他續說：「大家要生活落去、快樂落去，所有人都要見多啲，唔好畀邪惡勢力令大家匿埋。」最後演唱會以《今天應該很高興》作結。

（即時娛樂）