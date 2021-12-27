鐵拳英雄｜陳展鵬伍允龍鬥曬肌 陳山聰亦正亦邪眼神交足戲 (16:32)

陳展鵬和陳山聰透露，該劇是他們拍劇以來，打得「最甘」一次。（大會提供）

陳山聰、陳展鵬和伍允龍在無綫劇《鐵拳英雄》打餐飽，3男還鬥曬肌。（大會提供）

由陳展鵬、唐詩詠、陳山聰、姚子羚、元秋及伍允龍等合演的無綫劇《鐵拳英雄》，將接棒《愛上我的衰神》，於明年1月10日（星期一）晚播出。

劇中3大男主角陳展鵬、陳山聰及伍允龍，分別飾演擅長「八極拳」的步青雲、擅長「泰拳/詠春」的連棘，以及擅長「洪拳」的夜來吉。

除了各有擅長功夫，3人性格亦各有不同，青雲表面對所有事置身事外，實際俠義心腸、愛暗中行善；任職警察的連棘，為求目的不擇手段，但同時亦正亦邪難以捉摸；至於來吉則為人單純熱血、做事衝動，與青雲惺惺相惜；3人有着各種牽絆，關係錯綜複雜。

劇集還未播出之前，主角陳展鵬與陳山聰已透露，該劇是他們拍劇以來打得「最甘」一次，據知《鐵拳》第一集經已打到飛起，更會投放超強「震撼彈」。根據官方發布的首輪宣傳照，展鵬、山聰與伍允龍均操得極弗，肌肉線條甚有睇頭，3人打到飛起、拳來腳往相當精彩。

劇中另一打得之人，是武打電影演員出身的元秋，她飾演步青雲母親丁細鳳，角色設計甚特別；除了武功高強兼懂得飛簷走壁外，更因年輕時受過打擊變得瘋癲，製造不少事端，更會大放笑彈，為觀眾平衡緊張的情緒。

（即時娛樂）