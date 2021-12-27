搵鬼去電視城｜胡敏芝跟靈體合照驚現異象 Samlau影相影出禍 (16:51)

Samlau（左圖）和Karen先後到電視城一廠化妝間探靈。（大會提供）

無綫J2節目《搵鬼去電視城》，由一班後生仔女，包括王虹茵、胡敏芝、黃翠瑩、劉倬昕、徐文浩及布樂文輪流擔任「探靈勇者」，與「靈異顧問」徐加晴及Jessica Yau，深入傳聞中電視城「猛鬼之地」。

今晚（27日）播出一集，由「探靈勇者」劉倬昕（Samlau）及胡敏芝（Karen）出征，兩人先後到電視城一廠化妝間探靈。打頭陣的Samlau甫殺入化妝間，即見到關公像及地主，她更指出與一廠化妝間的古怪傳聞有關。

Samlau遊走化妝間期間，眾人突然聽到怪聲，之後Samlau拿出靈異照相機拍照，竟在相片中發現一對母女蹤影；之後，Samlau在化妝間講感受期間，再次聽到怪聲傳出，眾人隨聲音搜尋，最後竟發現神秘房間，Samlau完成探靈後，更自爆曾多次遇上與櫈有關的靈異事件。

Karen則在一廠化妝間外，拿着靈探棒邀請靈體合照，更獲靈體示意同意合照，之後「靈異顧問」徐加晴驗證照片，除發現恐怖大頭男外，更發現奇異靈體，加晴稱：「我從未見過靈體係咁樣嘅！」加晴還告誡大家「講嘢要小心」，更指即使是讚美的說話，亦不能亂說。

（即時娛樂）