張敬軒邀Tyson Yoshi任個唱嘉賓 觀眾起哄嗌除衫 (17:27)

張敬軒昨晚（26日）Boxing Day在紅館舉行第4場演唱會，軒仔請來Tyson Yoshi及泳兒任嘉賓，觀眾一晚拆兩份「禮物」，再加上兩度encore，感到開心滿足。

軒仔介紹Tyson Yoshi出場時表示，他們的相遇很奇怪，他說：「我係訪問佢的人，佢嗰日仲激嬲我，竟然同我講，細細個就聽你嗰首《孤單公園》㗎喇，之後我膽粗粗問佢，你來做我嘉賓好不好？」現場歌迷已經醒目估到是Tyson，即時歡呼聲四起。Tyson還帶了大型玩具槍上台，一上來就向軒仔發射，十分頑皮；軒仔反搶玩具槍想報仇，但因為不懂玩而失敗。

軒仔表示口渴，問工作人員拿水，料不到他拿出Tyson半裸爆肌擔任代言的水，喝了一啖並笑住話：「嗯！幾好味。」Tyson笑到不懂反應，軒仔再說：「為咗你，我特登去買咗呢個牌子水飲吓，我喺香港咁耐，未見過有裸男賣廣告 ，今（昨）日boxing day…你著件Tee上來，係咪準備畀我拆禮物呀！」

觀眾起哄叫Tyson除衫，Tyson即拉住軒仔外套上的打結，並說：「你似拆禮物多啲喎…」Tyson笑言飲他代言的支裝水，是不會豐胸的。

軒仔追問Tyson：「你話細細個鍾意我，究竟幾細？你咪亂講嘢呀！」Tyson驚青回應：「中…中…中學，小學嗰陣你未入行…」軒仔滿意說：「嗯！你小學我未入行，講得好有前途！」Tyson隨即回應：「多謝大佬，多謝大佬。」軒仔再表示：「你講咩話？好啦，咁我收你做𡃁！」令觀眾笑到捧腹。

期間，Tyson狂讚軒仔《孤單公園》「勁到冇人有」，他說：「我以前諗，如果要做廣東歌，一定係《孤單公園》咁，當我知呢首歌係你有份編曲時，嘩，我簡直對你尊敬直線上升！」軒仔稱：「咁我交個台畀你啦，前嗰幾晚你個正印嚟咗，今（昨）晚輪到你施盡渾身解數！」

Tyson向觀眾揮手：「你好，我係Tyson Yoshi，今（昨）晚嘅廁所位！」觀眾即歡呼聲四起：「有人話我正印係林家謙，嗰晚我諗，我上台唱咩好，我女朋友即冷笑一聲，咁我唯有唱Christy啦！」隨即獻上《Christy》給大家。

接着輪到泳兒（Vincy）出場，2人合唱軒仔平日極少在公開場合演唱的《石徑》。軒仔表示今次演唱會rundown，發現有好多歌，多年來只唱得一次半次，既然是拆禮物日，他想唱一首未唱過的歌，他說：「但呢首歌一個人搞唔掂，想搵佢來幫我，我同佢好有緣，2005年舊唱片公司人事變動，我被投閒置散，宣傳錄音又少，冇收入，恩人周國豐叫我去做港台節目，一份工做DJ，一份TVB8頻道做VJ報娛樂新聞，嗰段日子好難忘，喺港台返工第一日，就收到呢位歌手第一隻派台碟《感應》，歡迎我嘅特別嘉賓Vincy，我的小師妹。」

Vincy上台後，已開始眼濕濕，她說：「多謝你，台下面聽你講，我已經好感觸，我第一隻派台碟喺你手，我冇乜人識，第一個小小演唱會，你都願意來幫我做嘉賓…」泳兒已熱淚盈眶，軒仔幫Vincy拭淚並再鼓勵她：「每個人也是由一張白紙開始，只要肯努力，聽眾耳朵係雪亮，你一定會有好成績！」

（即時娛樂）