膠戰S2｜Dee姐抽中「薑圖」 ANSONBEAN被阿正喪摸 (18:32)

ViuTV節目《膠戰S2》昨晚（26日）播出第12集，6位主持呂爵安（Edan）、魏浚笙（Jeffrey）、岑珈其、劉沛蘅、黃正宜（阿正）及徐浩昌（肥腸），舉行「聖誕狂膠派對」，並邀來曾比特（Mike）、陳毅燊（ANSONBEAN）及陳海寧（Dee姐）擔任嘉賓。Jeffrey和ANSONBEAN獲安排跟阿正同組，「花癡mode」阿正知道跟2位小鮮肉一組後，high爆兼心心眼，左擁右抱他們，一臉得戚；期間玩遊戲時，ANSONBEAN被脫掉上衣，僅剩白背心，遮了眼的阿正混亂間摸到ANSONBEAN肌肉及拍他結實的胸口，搞到阿正勁興奮。

最後到抽獎環節，岑珈其獲得第1集玩遊戲時玩的「金磚」、肥腸得到一棵真聖誕樹、ANSONBEAN抽到「膠戰毛巾」、劉沛蘅抽到限量版「聖誕老生Bear」、阿正抽到其中一集遊戲環節的《十八途人》秘笈，全場笑爆嘴；Dee姐抽到製作組送贈的「薑圖」，笑到她踎在地上；Mike抽到有七仙羽親筆簽名的運程書、Jeffrey喜獲膠戰製作組的親筆簽名海報。至於Edan則獲得一次做導演的機會，他揀了阿正、Max及幕後人員Albert演出。

（即時娛樂）