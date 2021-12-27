黃子華答應演出新戲 導演陳詠燊開心到尖叫 (19:13)

黃婉曼（Icy）早前邀請電影《逆流大叔》導演陳詠燊（Sunny）擔任其主持的網上節目嘉賓。Sunny被指跟呂良偉（呂哥）「撞樣」成為網絡熱話，他說︰「和呂哥似樣是我的光榮！早前我將戴上太陽眼鏡的呂哥與鄧麗欣的合照擺上社交平台，說自己有機會再與鄧麗欣合作，結果我的朋友們都讚好，沒有人發現相中人不是我，很神奇。」

Icy與Sunny相識10年，當時Icy為馬會擔任節目主持，失意電影圈的Sunny轉到馬會做節目監製。被問到那段日子是否人生中最坎坷的時間，他說︰「不算，至少有穩定的收入。上天已對我好好，但我始終覺得自己屬於電影這個大海，終於等到機會執導《逆流大叔》。不過，我時隔4年才再推出電影《飯戲攻心》，電影圈的確不易捱！」

《飯戲攻心》將於農曆大年初一上映，Sunny感恩有黃子華、鄧麗欣、王菀之、張繼聰等好演員參演。他說︰「這部戲以6個人在一間屋的4餐飯組成。我完成劇本後冒昧邀請黃子華演出，沒想到他很快答應。收到偶像回覆，我尖叫了出來。其他演員也是獨當一面的主角，他們答應演出，我覺得很威！」

Sunny又在節目中表示食物能令他感到幸福，他尤其愛吃餃子。「媽媽包的餃子，我可一口氣吃20隻。太太的烹飪也很好，無論工作如何辛苦，有太太的美食就滿足」。

（即時娛樂）