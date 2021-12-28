勁爆2021｜AK否認退團 嗌「我愛MIRROR」叫公司加人工 (14:36)

有眼利網民發現他在社交網個人簡介一欄，刪去了「MIRROR」，AK為此事解釋。（Ig截圖）

《新城勁爆頒獎禮2021》昨晚（27日）於灣仔會展舉行，共頒發62個獎項。人氣男團MIRROR狂擸9獎成大贏家，當中包括2個團獎，以及7位成員姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、江𤒹生（AK）、柳應廷（Jer）、陳卓賢（Ian）及楊樂文（Lokman）亦奪得個人獎，氣勢強勁。

MIRROR受訪時被問到在首張樂壇成績表便成為大贏家，隊長Lokman謙稱：「因我們多人，但見到大家有獎攞是值得高興。（MIRROR蟬聯組合獎？）多謝各方好友支持，希望繼續做多些好的作品和將不同的元素帶給大家。」

姜濤和Jer分別奪得「勁爆我撐歌手」和「勁爆男歌手」，姜濤貫徹簡而精的回答風格：「攞到這個獎，非常之開心！」升呢攞男歌手獎的Jer，同樣表示很開心，對比很多歌手朋友，他們只是短短出道幾年，會繼續努力做好每個作品，話音未落，姜濤已搶著說：「不准抄我說話（『用作品說話』）。」

問到MIRROR獲佳績，會否為稍後的頒獎禮打下強心針？副隊長AK表示他們抱住參加派對心態，就像做節一樣，主要跟同行和前輩見面聊天。另外，AK早前在社交網發文卻引起退團疑雲？他沒好氣地說：「是呀，離隊啊，拜拜！」

AK坦言完全沒有退團想法，解釋當時剛完成音樂會，音樂會主題有開始有完結，他只是把感想寫出來，他說：「我有質疑究竟是我表達能力有問題，還是大家接收能力有問題，令大家這樣想（退團），連我阿媽都問了我幾次，但真的不是。」

有眼利網民發現他在社交網個人簡介一欄，刪去了「MIRROR」，AK將個波交給姜濤和Lokman，他笑說：「阿姜都無寫，隊長又無，其實近年我開拓了很多想做的事情，但介紹一欄有字數限制，我覺得大家知我是MIRROR成員，於是便把它刪除，沒想到大家那麼介意，但都多謝大家關心。」笑問AK如何向隊員「表忠」？Edan提議：「我愛MIRROR！」AK跟著高呼：「我愛MIRROR，Yeah！公司加人工，Yeah！」

（即時娛樂）