勁爆2021｜ERROR喜見組合獎冇分名次 跟MIRROR看齊 (14:44)

組合ERROR在昨晚（27日）的《新城勁爆頒獎禮2021》，跟MIRROR及C AllStar看齊，同奪「勁爆組合」。ERROR的何啟華（阿Dee）、梁業（肥仔）、郭嘉駿（193）和吳保錡，不忘發揮搞笑本色，大讚該獎不分金、銀、銅獎，做法幾聰明和開心，終於可以跟MIRROR平起平坐：「沒有對比便沒有傷害，因我們這輩子都攞不到金獎，但今次無分金獎，所以我們攞到獎。亦是我們offical首個組合獎。」

保錡則笑指大會安排由薛家燕頒獎，一定有原因，就是皆大歡喜；阿Dee笑言：「每次見到家燕媽媽就知我們攞獎。」獲得組合獎後，可有增強其他頒獎禮奪獎信心？ 193坦言沒有信心，已預了到時坐足一晚，會準備咖啡提神；保錡趁機𢱑咖啡贊助；肥仔笑言若大家覺得ERROR值得獲獎，可寫信去幫他們求情，或者可以改寫賽果。

另外，對於失落「勁爆新人」獎 ，193表示沒有失望，因他出歌並非想爭獎，而是想分享給大家聽；肥仔則坦言本來對新人獎有期望，但發現舞曲原來是較難攞獎，笑言明年只製作慢歌，又希望兩位兄弟阿Dee和保錡明年幫他爭回這口氣。

問兩人明年是否會單飛出道？阿Dee直言不會；保錡則透露正籌備歌曲，肥仔隨即放冷箭：「保錡乖仔就有得出道了！」ERROR亦預告明年會出新團歌，直言已修改多次，但相信慢工出細貨。

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（即時娛樂）