勁爆2021｜孖炎明熹齊奪入行後首個音樂獎項 姚焯菲High爆多謝媽咪 (16:05)

炎明熹（Gigi）和姚焯菲（Chantel）昨晚（27日）於《新城勁爆頒獎禮2021》齊奪「勁爆新人」，亦是她們入行後首個音樂獎項，Chantel更成為新城勁爆最年輕得獎女歌手，她說：「好開心，Thank you everyone！多謝媽咪2006年才生我出來。」她自爆得獎一刻開心、興奮又緊張，在台上緊張到不知說什麼。

Gigi笑說：「你第2個講已經算好了，我第1個講，我有想大綱，但最後都沒說出來，我還要多謝DJ、幫我做歌的團隊及所有幫過我的人。我也覺得幸運，但幸運並非一切。（期待之後再獲多些獎項？）當然希望，但順其自然。」

有報道指新城和叱咤想爭奪Gigi和Chantel的「第一次」亮相ViuTV，但最後新城截胡不成，她們表示不清楚。至於港台與無綫合辦頒獎禮，兩人亦未聽聞。

Gigi昨晚跟MIRROR終有機會同台，她表示MIRROR坐在她們前面，迎面見到時她有點頭打招呼，但未知道MIRROR有否見到她們兩個，因當時台燈太閃。

同樣奪得「勁爆新人」的ANSONBEAN（陳毅燊）笑指，從沒想過會得獎，因最近拍攝電影，與角色還未分離到，故頭腦比較模糊，大會叫他們上台時，還以為只是傾偈，到工作人員拿獎上台才知得獎，他說：「幸好我都有少少準備，因擔心上台講得獎感受會講漏，於是特登寫在手板『出貓』。」

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（即時娛樂）