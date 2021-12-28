識貨2｜陳敏之出動囝囝力Sell「尖叫雞」先拔頭籌 (16:25)

無綫節目《識貨》半年前播出第一季，陳自瑤（Yoyo）成為冠軍。無綫昨晚（27日）推出《識貨2》，逢星期一至三晚於翡翠台播出，繼續由鄭裕玲孖鄭衍峰及孔德賢擔任主持，另外還加入6位「見習主播」，包括陳敏之、阮兆祥、黃美棋、游莨維（一蚊Joe）、邵初及劉頌鵬。他們在完全沒有劇本的情况下，靠口才、急才及轉數等，說服商家挑選自己成為「帶貨主播」，更會出外景接受製作組提供的各樣考驗。

昨晚第二季的「帶貨主播」候選人應製作組安排輪流為「好難Sell嘅產品」推銷，打頭陣的敏之抽到「尖叫雞」時，一度面露難色，但仍強裝鎮定落力推銷，更出動「囝囝」打「媽咪牌」，成功討得現場一眾商家歡心，並與黃美棋及一蚊Joe並列第一名，敏之說：「《識貨》入面表現出色都係姓陳，陳自瑤、陳嘉佳，加埋我會唔會成功殺出一條血路呢？」

自稱入行長達37年的祥仔，首輪成績只得「梗頸四」，對於暫時落後，祥仔搞笑說：「再一次證實，我係一隻龜，龜兔賽跑吖嘛！」祥仔又指是次參賽目標，是搣甩搞gag：「有人話祥仔你唔搞gag冇人睇你，我唔相信，所以我會以專業嘅態度，去應付呢個比賽。」

（即時娛樂）