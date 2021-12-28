獲前經理人及導演品評 余文樂自覺壞脾氣 賺盡人生沒遺憾 (17:30)

余文樂自家視頻《Inside Out》最後一集，邀請其入行20多年，對他人生有重大意義的幾位朋友接受訪問，包括他首任經理人鄒世龍、3位導演劉偉強、鄭保瑞及郭子健；樂仔總結過去各方面都是賺，沒有一點遺憾。

鄒世龍是發掘余文樂的首任經理人，他回想：「當年一本雜誌舉行一個比賽，余文樂是其中一位參賽者，當時沒有取得名銜，但我們有一位同事很喜歡他，便主動找他簽約，當時他很年輕、靚仔，認為他有得發展。」

2002年，劉偉強找余文樂飾演《無間道II》年輕版陳永仁角色，劉偉強笑說：「當時不知余文樂是誰，在電視節目《Y2K》時，我還記得一場他從樓梯走下來的戲，腦海閃過這些印象。」

2008年，鄭保瑞拍攝《軍雞》，邀請余文樂擔任重要角色，鄭保瑞說：「他給我的感覺是比較接近觀眾，他是少有可以從小就看到那種硬朗的男人，其實就是硬頸，但這是一種character。」

郭子健曾執導的作品《青苔》、《救火英雄》、《悟空傳》都找余文樂擔演，郭子健稱：「他是很大鬥心的人，不論環境有幾惡劣，不理工作有多忙，身形練得不好都要加操，我見到他練習也覺得辛苦，所以我都不敢要求多拍一部。」郭子健續說：「余文樂的外表與內在，是很大差別的人，這樣高大靚仔，一定是很寸的人，我總覺得靚仔沒有好人，但我認識他以後，他完全不是那樣的人，有時我怕會否教壞了他，他外表花弗，內裏很忠誠正直。」

劉偉強笑稱：「他其實頗衰仔，衰仔的意思不一定是壞人，最基本是孝順父母，會尊重前輩，這些他做得幾好，值得欣賞的人。」鄒世龍也說：「希望他不要像以前般衝動，收斂一點，俗語bad boy一定顧家，我都是一個bad boy，特別緊張家人及小朋友成長，我相信他很努力做這事情，因為我有follow他的Ig，看得出他是很緊張家庭。」

鄭保瑞說：「40歲長大了！脾氣要改一點，但我覺得已經收了很多呢！性格就是沒得改，看時間吧！除了這樣，也沒其他。」

樂仔興奮看到各人為他拍攝的片段，他說：「見到我很尊重、很久沒見的人，感覺是開心，講我好或不好沒差別，我本來就知道我有缺點。我最壞脾氣就是拍他們的戲，我們在現場都是互罵，我受不了覺得很委屈，我們在片場是這樣長大，我自問是有缺點，在控制自己情緒是非常差，我現在與以往相比已經好很多倍，我回頭看真的不好意思看，這麼糟糕。」

對於事業、家庭及朋友，整個人生而言，樂仔說：「不敢說成功，但完全不會有遺憾。不覺得有虧，我都是賺。」

（即時娛樂）