勁爆2021｜鄭欣宜自嘲跌倒似烏龜：最緊要識企番起身 (18:28)

鄭欣宜再奪女歌手獎，獲全場拍掌起哄半分鐘，她也直指「好癲」。（鍾偉茵攝）

鄭欣宜昨晚（27日）於《新城勁爆頒獎禮2021》冧莊「勁爆女歌手」及奪得歌曲獎，當她跳唱《@princejoyce》時，不慎跌坐在地上，她自嘲是首次在台上表演時仆倒，好似一隻反轉烏龜，她笑稱：「好彩我面皮夠厚，Natural Padding亦都夠，所以冇整親。覺得呢件事幾襯鄭欣宜，我的人生就是大家不斷見證跌跌撞撞，再企番起身，亦好好提醒我人生就係咁，最緊要自己識企番起身，搞笑得來幾有意義。」

她解釋因雙腳太短，條裙太長而絆倒，她說：「我跌到腳趾在對鞋插出來，觀眾反應點解會這樣？大家真的好好、好惜我。」

對於再奪女歌手獎，獲全場拍掌起哄半分鐘，欣宜也直指「好癲」，「人生未試過聽到這些聲音，獎項是非常之重要，但是觀眾的掌聲和歡呼聲，珍貴過任何獎項，是一個好好鼓勵，去告訴我要繼續進步，做好每個作品多謝大家」。

馮允謙除獲歌曲獎兼首奪「勁爆男歌手」獎，他直言：「完全沒想過，坦白講，幾年前好灰心，以為自己要退出樂壇，真的慢慢一步一步爬起身，好幸運加入到一間好公司，給我很自由去創作。」

奪得「勁爆新人」獎的ANSONBEAN（陳毅燊）稱也想跟馮允謙學寫歌，能像對方將心聲寫出來放在歌曲上。

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（即時娛樂）