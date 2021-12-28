JW首度躋身「女飛躍」5強已當贏 游嘉欣投姜麗文一票 (18:57)

王灝兒（JW）、羅天宇、姜麗文、游嘉欣及林正峰，今天（28日）出席《萬千星輝頒獎禮2021》「飛躍進步男、女藝員」最後5強記者會。

JW表示首年獲提名便能躋身5強，已經很開心，當贏了，她說：「我覺得自己絕對有飛躍進步，但其他人實在太犀利，今年我已賺了很多機會，例如當《聲夢》導師又拍劇，已是我踏出舒適圈的一大步。（看好誰？）如果我有兩票，我投給陳瀅，因大家合作《痞子殿下》成為好友；另一票會投姜麗文，她們入行多年都很努力。」

同樣首次獲提名的游嘉欣，自覺今年飛躍度幾大，由去年寂寂無名，到《香港愛情故事》播出後，又拍了幾套劇，開始有人認識，但對手太強，故攞獎機會很微。她也投姜麗文一票，覺得對方在《愛‧回家之開心速遞》和《星空下的仁醫》都演得很好。

第3年獲提名男飛躍的羅天宇表示信心OK，但對獎項抱平常心，因自覺去年在劇集《香港愛情故事》中的飛躍度較大，獲獎機會更大，更自爆曾緊張到失眠，今年則可睡個好覺，他說：「去年輸給朱敏瀚，但都替他開心，若我今年有機會攞獎，希望能將準備了幾年的致謝辭，一字不漏說出來。」

（即時娛樂）