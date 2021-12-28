《月老》香港票房破500萬 戲中狗狗被柯震東稱為「神犬」 (20:43)

由柯震東、王淨及宋芸樺等合演的電影《月老》，上周四（23日）在香港上映，該片對撼同期荷李活大片，口碑和票房都不俗。上星期四開畫日連同早前優先場，合共有逾110萬元票房；經過3天公眾假期後，截至昨天（27日）已超過500萬元票房。在眾多淚點爆發位中，是《月老》可愛度爆燈又被稱為「淚點擔當」的狗狗Akita！

《月老》除了3位男女主角的演出，令人又笑又喊，最令人驚喜及感動的，是戲中宋芸樺所養的狗狗「阿魯」。阿魯每次出場的可愛模樣，均融化了觀眾的心，想不到牠更是戲中「淚戲擔當」！

《月老》榮獲本屆金馬獎最佳視覺特效獎項，許多觀眾都以為片中「阿魯」、現實名叫Akita的狗狗賺人熱淚的表現，是由特效加工而成，導演九把刀澄清：「我們沒有花任何特效鏡頭在Akita身上！」他笑言Akita叫同戲演員情何以堪：「每一位看完《月老》出來的第一句話都說狗狗很強！」

柯震東笑言：「我們碰到神犬了！」戲中是Akita主人的宋芸樺則說：「我只能說牠的演技就是—絕棒！」九把刀也說起初Akita是全組人首選，但自己對死去的狗狗有一點依戀，因此本來希望可以找一隻更像他已離世的狗狗演出，然而最後角色仍是落在Akita身上：「我覺得是一種命中注定吧！」九把刀亦說拍這部戲也是一種思念：「其實拍這電影時，也有點想要宣泄自己對狗狗的一個思念。」

（即時娛樂）