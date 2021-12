警務處國家安全處今日(29日)上午拘捕6名網媒公司高層人員或前高層人員,涉嫌違反《刑事罪行條例》第9及10條串謀發布煽動刊物罪。據了解,被搜查的網媒為「立場新聞」,被捕者為「立場新聞」高層及前高層,包括鍾沛權、周達智、吳靄儀、方敏生、何韻詩及林紹桐。

何韻詩facebook帖文稱,今早6時警方國安處到何韻詩住所,以「串謀發布及複製煽動刊物罪」拘捕她,她被帶往西區警署。至今晨10時,何韻詩的fb專頁帖文稱:「(Admin)HOCC:我心情OK,請各位關心我嘅朋友不用擔心。」杜汶澤亦在facebook貼了和何韻詩合照,並留言:「我知你唔會驚。」

黃耀明亦轉發何韻詩的fb留言:「I LOVE YOU JUST THE WAY YOU ARE,你固執得真漂亮。」

