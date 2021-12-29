吳宗憲訓斥吸食大麻兒子 鹿希派向家人寫懺悔文 (15:09)

台灣藝人吳宗憲的兒子「鹿希派」（本名吳睿軒），聖誕節到台北市信義區松壽路知名夜店慶祝，凌晨在松高路旁吸煙休息時，被巡邏警員發現他身上有大麻煙味，被測出他吸食大麻捲煙，當場被逮捕。台北地檢署翌日（26日）複訊後，諭令鹿希派10萬元交保。

據台灣傳媒報道，吳宗憲今天（29日）現身鹿希派發片記者會，並要訓斥兒子，他在會後受訪時無奈表示：「馬上要退休了，心裏最難過的是，兒子一直破壞我完美的形象，怎麼我的孩子，老是會開這樣的玩笑？」訪談過程不忘高歌《一場遊戲一場夢》，稱要抒發心情。

吳宗憲又怒轟鹿希派吸食大麻，他說：「（鹿希派）是個頭腦不夠精細的人，當時他只能打一通電話，卻是打給他的女朋友，那天心裏面覺得毛毛的，因為是聖誕夜，很多奇蹟都會出現。」

事件發生後，鹿希派也傳了道歉短信到家庭群組，吳宗憲嬲爆回應：「（明年）1月29號，你大姊姊要結婚，如果確定你不去，那我才要約我的朋友，你如果確定要去，我就不去了，因為我是人不是狗，我沒辦法接受那麼多的人用異樣的眼光看我。」

另外，吳宗憲透露鹿希派有給他一段懺悔文，之後他就會去內地轉做幕後，繼續發展音樂長才。

鹿希派在家族群組寫下懺悔文：「我以前曾經有表達，你們給我的幫助跟提醒是在限制我，度過了混沌，又怨天尤人的三年，但在你不斷地教導我之後，今天我終於後知後覺，也承認了並沒有人在阻擋我的事實，且意識到那是我對我的工作，以及生活不夠積極努力的藉口。」

相關新聞：兒子吸食大麻被捕 吳宗憲請法官從重量刑

（即時娛樂）