《花開時想月》邊佑錫恨拍拖 自爆係李秉憲超級粉絲 (19:12)

由韓星俞承豪、惠利、邊佑錫和康美娜合演的古裝浪漫喜劇《花開時想月》﹐開播以來叫好叫座，劇集連同《衣袖紅鑲邊》、《御史與祚怡》打入話題韓劇榜，觀眾可透過「黃Viu煲劇平台」緊貼進度。在《花開》飾演酒鬼王世子「李彪」，邊佑錫的演出獲好評，令觀眾留下印象。

邊佑錫近年憑《舉重妖精金福珠》、《花黨：朝鮮婚姻介紹所》打開知名度，21歲以模特兒身分出道的他坦言，演戲是其真正夢想：「高中時有187cm，所以獲鼓勵去當模特兒，加上比我大5歲的姊姊，也曾短暫從事模特兒工作，我便嘗試，但因為想演戲，所以大學報讀了戲劇電影系。」

去年邊佑錫在劇集演模特兒，同劇的朴寶劍曾笑說：「從曾經做過模特兒的邊佑錫演員那裏，得到了很多指導，例如行騷時目光要銳利、如何精明地走台步等，所以很感謝他。」

邊佑錫是李秉憲的超級粉絲：「希望有一天可以和李秉憲前輩合作，不管是什麼角色，可以一起演戲就可以，未來想在電影上多作嘗試，不過首先最想扮演李秉憲的助手。」

另外，邊佑錫的愛情生活也受關注，有別於一般演員絕口不提感情，他曾多次在訪問坦承恨拍拖：「想演好戲、想掙很多錢，也很想談戀愛，總不能一直單身下去；理想型是專注工作、聰明的女人。」

不過他對浪漫有一套看法：「只要2個人在一起就很幸福，這不就是真正的愛情嗎？因為曾經有過這樣的愛情、了解那種感覺，所以現在依然充滿渴望。」

（即時娛樂）