明天(30日)是關智斌(Kenny)41歲生日,身在內地的Kenny跟好友蔡卓妍(阿Sa)和鄭希怡(Yumiko)慶祝。Kenny在社交網貼相,他寫道:「Thx for share your love and joy to me.久而久之,大家已經變咗屋企人。雖然是跌跌撞撞的一年,還好有你們在,把我的生日願望也送給你們。」

(即時娛樂)