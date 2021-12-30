謝安琪開騷爆兒子聽柳應廷歌曲學中文︰功德無量 (15:38)

謝安琪（Kay）昨晚舉行演唱會，請來MIRROR成員柳應廷（Jer）擔任嘉賓，合唱《大半生愛人》、《神奇之路》及《青春頌》。Kay直言很喜歡Jer，讚他是很在乎自己音樂及發放什麼能量給大家的人︰「我很喜歡他的作品，記得有次在後台遇到他，他被經常在演出時不舒服困擾，這代表他很在乎自己的演出。我被他吸引住，但不是大家想的那種，而是他對唱歌的熱情和愛。」

Jer表示Kay亦是他超級喜歡的女歌手︰「我覺得很榮幸，今晚其中一首歌是我提議要唱的。」Kay笑言第一次有嘉賓反提供6首歌給她揀來唱，Jer解釋︰「我覺得歌曲能給予人很大力量，所以每次在演出揀歌上都會慎重考慮。」Kay聞言說︰「對！所以我那麼喜歡你！」

時隔兩年再開騷，Kay騷後受訪時說︰「疫情下，很多工作也延遲了。這次音樂會，我已籌備了一段時間，很開心得到大家支持，因此尾聲時很感觸。我經常怕自己太感觸會忍不住喊，咁大個人不好了，到了這個年紀對很多事要處之泰然。」

被問到明年可會在更大場地開騷時，她透露有主辦方一直想合作，她仍在考慮中，並笑言：「張敬軒的演唱會搞得那麼誇張，我打電話鬧他呀，我說你把後台弄成這樣，不如不要拆，留給我們用。他的歌衫和舞台去到這個程度，我們往後做騷怎麼辦？不過，也要多謝他送花籃幫我打氣。」

提到她親自邀請Jer做嘉賓，Kay說：「我們今次合作得很開心，聲線都夾。張繼聰不會呷醋，他和兒子也喜歡Jer。兒子近1、2年喜歡很多年輕歌手，除了Jer，還有江𤒹生、湯令山。他聽多了廣東歌，因此識多了很多中文字，很開心，我都有親自多謝他們，真的功德無量。」

（即時娛樂）