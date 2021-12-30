黎瑞恩送女兒出國升學惹熱議：學完返嚟回饋祖國 (15:51)

黎瑞恩（小恩子）跟前夫曾智明育有一對仔女曾凱栭及曾浩儒，今年10月小恩子的大女曾凱栭中學畢業，大女亦決定到外國升學，小恩子在facebook貼了和女兒在機場攬頭攬頸合照，並留言：「希望幾個月之後可以見啦，#俾心機，加油。」

有網民送上祝福，小恩子亦回應：「多謝各位哥哥姐姐嘅鼓勵同祝福。」期間有網民好奇問：「點解唔返中國讀書？」小恩子回覆對方：「首先佢讀嘅科目中國係無嘅，最重要係佢已經大個喇，作為父母只可以引領佢走正確方向，而佢亦都有權去選擇自己嘅路點行。」不少網民群情洶湧爭相留言，有網民撐小恩子：「求知識無分國界，香港人，國內人也會到英、美、澳升學。正常不過的事！」

小恩子再統一回應：「嘩！咩事咁熱鬧呀？點解唔可以外國讀書呢？唔使出動到漢奸咁緊要呀！真係俾你哋笑死我呀，正因為有啲科目無，所以咪要去學囉，學完返嚟咪回饋祖國囉，咩事咁大反應呢？」

期間有網民回覆她：「咩叫做『有啲科目冇』？揀啲有得讀嘅科目咪得囉！」接着小恩子再寫道：「各位充滿憤怒嘅施主，你哋放下啦，唔好嘥咗寶貴嘅時間啦。苦海無邊，回頭是岸，施主請回，我唔會再答你哋㗎喇，多謝光臨。」

（即時娛樂）