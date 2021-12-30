準視帝視后鬥型鬥靚 台慶頒獎禮5強候選人曬冷拍場刊 (16:38)

入圍視帝和視后5強的候選人，齊齊影台慶頒獎禮場刊。（大會提供）

無綫《萬千星輝頒獎典禮2021》將於明年1月2日（星期日）晚舉行。各獎項的5強候選人，早前為頒獎禮拍攝場刊，包括陳展鵬、譚俊彥、馬國明、張振朗、李佳芯、林夏薇、黃智雯、鍾嘉欣、姚子羚、周嘉洛、陸永、胡鴻鈞、滕麗名、姜麗文、張頴康、泰臣、朱敏瀚、羅子溢、黃子恆、陳自瑤、麥美恩、劉佩玥、何依婷、鄭子誠、周奕瑋、林溥來（Patrick Sir）、李思捷、森美、朱凱婷、梁芷珮、吳幸美、譚玉瑛、林正峰、羅天宇、馬貫東、丁子朗、黃庭鋒、陳瀅、王灝兒（JW）、王敏奕及游嘉欣，當中鍾嘉欣及梁芷珮完成隔離不久便趕來拍攝場刊；至於因工作關係未能現身的鄭嘉穎及陳貝兒，大會另作安排。

今年視帝候選人十分謙虛禮讓，馬國明及鄭嘉穎點名看好譚俊彥，譚俊彥坦言感恩，並笑稱：「我要多謝兩位師兄咁客氣，尤其馬明，佢曾經同我講過好多好鼓勵我嘅說話，多謝你哋，亦都承你哋貴言呀。」

胡鴻鈞看好振朗和鍾嘉欣：「視后我睇好鍾嘉欣，我唔想好似佢fans咁，但我希望佢有好成績；男主角我希望係張振朗，佢每套劇每個角色，真係用盡佢嘅能力去演，我覺得佢好值得嘉許。」陳展鵬則順勢宣傳新劇《鐵拳英雄》：「唔知係咪我依家有咗小朋友，咁可以叫我鐵拳爸爸。」

視后5強同樣惺惺相惜，姚子羚說：「另外4位我好喜歡同欣賞，佢哋4個都好努力、好優秀，我覺得邊個攞獎都會好開心。」

姜麗文今年交出亮麗成績單，先後入圍「最受歡迎電視女角色」、「最佳女配角」及「飛躍進步女藝員」5強，她坦言嚇親：「好驚喜、好感恩、好享受依家呢刻，唔知幾時再會發生呢件事。信心我唔敢講，因為其他候選人我都尊重同欣賞，但我當然想攞獎啦，但唔代表應該攞㗎嘛。」

處境劇《愛‧回家之開心速遞》入圍多項提名，憑「金城安」一角入圍「最受歡迎電視男角色」的周嘉洛坦言興奮：「我好開心同媽媽（滕麗名入圍最受歡迎電視女角色）一齊入圍，仲要係電視角色獎！」

同樣入圍「最受歡迎電視男角色」的陸永竟先認輸：「我梗係冇（贏嘅機會）啦，點會有呀，一嚟對手強，二嚟個人弱，唔需要對手好強，你自己好弱就已經知道冇㗎喇。」

（即時娛樂）