李居明叫薛家燕多吃腰果增桃花運：2028年有真命天子 (17:07)

兩位冠軍級人馬陳庭欣及宋宛穎的生肖同樣屬兔。（鍾偉茵攝）

薛家燕、陳庭欣（Toby）、宋宛穎、陳曉華等今天（30日）聯同堪輿學家李居明、麥玲玲、李丞責，出席《新春開運王》記者會。

薛家燕表示拍攝這個節目學到很多東西，久不久就會致電師傅解疑難。李居明大爆家燕姐抱完孫仔，恨再抱孫：「我算一算之後，建議（兒媳）午夜3時行房，有利（家燕姐）抱孫女，家燕姐未來2年好多個孫。」家燕姐聞言即說：「好呀，好快又抱孫。」

李居明又爆家燕姐將會遇老伴：「我叫她食多些腰果，增加桃花運，2028年有真命天子，未來幾年先揀一揀對象。」家燕姐抱平常心，只說：「我想抱孫先。」

李居明又指與麥玲玲、李丞責是好朋友，拍節目非常順利，為現代人創作玄學新學問，傳授趨吉避凶方法，他說：「來年煲劇要坐南北位，其他位易惹是非，玩手機都有改運學，將App放左下角會行運。」

Toby笑言去年大年初四獲麥玲玲師傅贈言，指感情上有機會分手，嚇驚今年不敢再問姻緣，反而希望事業和健康方面得到指點：「我希望參演電影上畫大賣，自己主理寵物網路頻道愈做愈好。」

宋宛穎相信玄學，會聽取師傅教路，擺富貴竹催旺運勢，皆因剛入行發展，較關注個人事業和健康，反而不心急找對象，「我生肖屬兔，聽講來年有桃花，我希望求觀眾緣，現在專注工作」。Toby口快快爆自己生肖也屬兔，無意中泄露自己年紀跟宋宛穎有差距，即搞笑說：「我不會大她24年啩，我應該比她小12年。」

（即時娛樂）