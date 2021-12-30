電影公司請市民免費搭電車 王丹妮獲《梅艷芳》帶挈工作不斷 (17:25)

今天（12月30日）是一代巨星梅艷芳忌辰，安樂影片包起全線超過130班次電車，全日請市民免費乘坐，作為《梅艷芳》送給港人的一份禮物。《梅艷芳》導演梁樂民與女主角王丹妮，聯同10多名梅姐粉絲遊電車河，沿途與市民揮手。

電影自11月上映至今，票房已超過6000萬元，今天梁樂民和王丹妮在活動開始前，公布電影打破多項紀錄，更成為「年度中文電影總票房No.1」，王丹妮早前已跟家人食飯慶祝。

她認為電車活動很有意義，秉承梅姐對社會大愛精神，她還準備在車上高唱梅姐的經典歌，她說：「我收到很多私信，有些人在生活或工作上遇到低潮困難，透過這部電影，找回初心努力向前，帶來正能量。」

梁樂民坦言從沒預計電影有這個佳績，因為開拍初期，一心只想拍出好故事，沒有顧慮票房。電影勾起大家對梅姐的懷念，他亦感安慰，更多謝香港人令他達成3個目標：「第一目標是不被跟梅姐一齊成長的人大罵我們；其次是令到跟她同輩成長的人好掛念她；第三是讓90後出世，不太認識她的人，從新認識搜尋她的過去，知道她曾經是香港的女兒。」

王丹妮憑《梅》片帶挈工作不斷，她想拍不同類型電影，呈現不同面貌。梁樂民大讚王丹妮可塑性高，亦是努力演員，但找高大男演員襯她演對手戲並不易。

（即時娛樂）