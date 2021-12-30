梅艷芳離世18年 劉培基發文悼念：最後我給你做了嫁衣… (18:23)

今天（12月30日）是一代歌后梅艷芳（梅姐）忌辰，不經不覺梅姐已經離開了18年，其生前的重要戰友劉培基（Eddie），早前在社交網貼了多張他跟梅姐昔日珍貴合照，並懷念跟梅姐在生活及工作上的點滴。

昨晚（29日）Eddie再在Instagram貼上多張梅姐最後演唱會的舞台照，他寫道：「我們只有一次的緣份，最初我把你長髮剪了，最後我給你做了嫁衣…長梯後面我接過你，幫你摘下頭紗，人生終點幫你穿好 #往生淨土 #花月佳期 #梅艷芳」。

至於一班追隨梅姐多年的「芳心薈」忠實歌迷，一如以往到尖沙嘴星光大道，在梅姐的紀念銅像前獻花。兩位「芳心薈」副會長Eva和Connie，今午與10多位歌迷齊集銅像位置，他們帶備橫額、粉紅色氣球，送上黃玫瑰，齊唱《歌之女》向偶像致敬。

眾梅迷當中包括兩位千禧後出世的年輕人，她們欣賞電影《梅艷芳》後，才喜歡梅姐。Connie說：「我們每年都來，去懷念我們心目中最喜歡和永遠的偶像。因為電影，令『梅艷芳』名字今年有好大迴響，讓全世界年輕一輩認識和知道有個姐姐好厲害，也延續她的大愛精神。我看戲後也深受感動，王丹妮很努力演好角色，有梅姐神髓，她表現值80分，以新人來說已很不錯。」獻完花後，眾人移師到銅鑼灣戲院，重溫電影《朝花夕拾‧芳華絕代》。

提到後年（2023年）是梅姐逝世20年，她們會籌備不同紀念活動，其中構思集合一班年輕人，以Busking形式演繹偶像經典金曲，如有機會希望聯絡娛樂圈歌手一齊參與。

（即時娛樂）