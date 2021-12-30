張信哲遭舉報代言境外賭博網站 急發聲明撲火：已終止一切合作 (20:35)

台灣歌手張信哲近日被網民舉報，指他為一個境外賭博網站擔任代言，以及在內地推廣，該網民更表示被該賭博網站詐騙，合共損失150萬元人民幣（約180萬港元），該網民指是由張信哲代言，感覺上給人一種有正規有保障信任。

事件即惹起其他網民熱議，不少網民表示要抵制張信哲及其作品，而東方衛視跨年晚會原來邀請了張信哲擔任嘉賓，也遭投訴及抵制，未知會否影響到張信哲演出。張信哲晚上在微博發表聲明，針對近期網傳關於他的代言信息，他有責任和義務作出說明。

張信哲聲明全文：

「2020年3月，我的經紀公司——潮水音樂有限公司（台灣）與某娛樂公司菲律賓公司簽署了文化娛樂代言合約。此合約符合當地法律，也僅限於合約期間在當地使用，2021年3月已與對方終止一切合作。但在近日，代言之事不斷被不實描述放大，嚴重誤導大眾並造成負面輿論和公共資源的浪費，我深感困擾。

同時，我也在深刻反思檢討自己，身爲公眾熟知的歌手，守法只是底線，在道德層面更需做出表率，謹言慎行，以身作則。在此，對這個事件給公眾造成的不良影響，我表示深深的歉意！

入行三十餘年，我一直全心投入音樂工作，用聲音傳遞愛與正能量。希望事件早日結束，大家關注焦點回到音樂上，並更為嚴謹地對待每一件事。我也會把修德修藝，滿足社會，期待作為今後的行為標準。我依舊是你們認識的那個熱愛音樂的歌手，謝謝！

張信哲

2021年12月30日」

（即時娛樂）