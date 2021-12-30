網紅大J宣布偕太太及愛貓移居日本：事前只有極少人知道 (21:35)

網紅大J（周世鏗）的YouTube頻道訂閱人數已達99.5萬，今天（30日）大J在Instagram宣布已離港並移居日本，還貼出一張太太Mai在成田機場抱住愛貓的照片，他寫道：「本人已攜眷（仲有兩隻貓星人）移居日本。因為種種原因，事前只有極少人知道。」

大J在YouTube上載短片《後會有期》，解釋移居日本原因：「我同太太返咗日本，唔係話完全移民走嘅，我哋係會返嚟嘅。大家都清楚知道，我好鍾意香港，我太太都非常鍾意香港，但點解選擇年尾離開香港返日本呢？

有幾個原因，第一個係2020年頭開始爆疫情，我老婆冇返過日本，開頭諗住2020年冇返日本，2021應該可以啦，但2021年都就嚟過，都未返到，喺今年中我哋選擇將短暫生活據點，由香港搬去日本，但佢（太太）自己返過去，下次幾時過到嚟香港，又唔使隔離同冇特別限制，係唔知幾時嘅，所以我哋一齊過嚟日本。

第2個原因係因為喺香港呢2年時間，我哋冇完全離開過香港，咁過往我哋影片係去旅行時拍，喺日本、美國同歐洲都有，想拍多啲唔同題材分享，喺留港拍嘅嘢都好多，但題材愈來愈少，短暫將工作據點移去日本，可以拍多啲唔同內容。

如果大家有睇開我遊戲直播或其他影片，我一路都打算某年某日打算返日本，我同太太嘅人生計劃，預咗有1年由香港搬去日本，只不過冇預計快得咁緊要，之前計劃如果有小朋友，打算喺香港生小朋友，等到小學畢業先移居日本，當我今年有小朋友，至快10幾年後先正式移居日本，當然中間若冇疫情，每年有3、4個月會喺日本，不過非常唔好彩，我哋嘗試好耐未有小朋友。」

（即時娛樂）