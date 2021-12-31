港台無綫合辦音樂頒獎禮 「金曲之父」張文新寄語：最重要是推動樂壇 (00:10)

2021年的樂壇成績表開始陸續派發，但日前突然傳出港台《十大中文金曲》與無綫《勁歌金曲》兩個音樂頒獎禮將會合併舉行，詳情有指將於明年1月5日正式公布。對於兩台合作舉行頒獎禮，前香港電台助理廣播處長、被譽為「金曲之父」的張文新（新哥）接受《明報》訪問時表示，他不在其位但也不反對。新哥說有朋友問他是否擔心《十大金曲》被消失，他表示這只是個名字，最重要是推動樂壇，大家也要長遠看。「我歡迎變化，只要保存『金曲精神』，包括公信力與認受性，要樂迷與唱片公司的支持！1970年代中，廣東歌興起，我開創了《中文歌曲龍虎榜》，到1979年做了敢說是全球第一個華人地區的金曲頒獎禮，比台灣金曲獎早11年，是港台威水歷史。這遊戲愈多人合作是好事，所以我當年先後引入CASH、IFPI協辦而增加了獎項，如最佳作曲、作詞，還有IFPI大獎，當年誰的唱片銷量最勁才是盟主，大贏家」。

新哥透露現任無綫總經理曾志偉今年初曾聯絡他，表示會重返無綫，希望做好音樂節目，以及跟唱片公司破冰打破悶局。「我相信志偉的誠意，現在他也做出成績。團結樂壇，不一定谷到光輝1980年代，但起碼再進一步。對港台管理層與昔日做音樂的同事，我相信他們也想有突破。我有少少忠告，無綫的音樂政策要有大台的風範，不要只為一晚的收視，或只捧自己的歌手。做好公信力與樂壇工業是大方向。港台是公營廣播機構責任更重大，在選舉方法要讓歌手與樂迷也認同是公道的。今次合作有人認為是港台幫TVB『打』對手，所以要更小心處理免陷入這漩渦，港台應『門常開』，歡迎各大媒體包括ViuTV、商台、新城或內地媒體合作。」

他不知道今次港台與無綫合作是否試驗性質或長遠計劃，不排除將來跟其他機構合作，又或者回復舉行《十大金曲》，「新合作會帶來火花與動力，是無可厚非，所以不需要為一個名字感可惜，最重要是金曲精神」。可是，港台最近的播歌政策被指欠公平，新哥稱也聽過有人指港台少播MIRROR歌曲，「如果真的有這個情况，我也覺得不理想、不健康的」。

欲知專訪詳情，請留意明日（12月31日）明報娛樂版。

（即時娛樂）