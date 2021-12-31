演員‧門｜游學修曾介意被稱網片演員 凌文龍不靠契媽余安安獲拍戲機會 (17:30)

ViuTV新節目《演員‧門》將於下周一（1月3日）首播，節目由游學修、吳肇軒、凌文龍及陳湛文擔任主持，輪流與不同演員嘉賓互動，透過每集的主題，彼此訴盡演戲的經驗和樂趣。

第一集先由4位主持分享踏上演員之路的原因及當中經歷。游學修近年游走於網絡與電影之間。他從前很介意被指為「網片演員」，但明白網片能接觸更多觀衆，點擊率及觀看次數等成績更是電影不能做到的，因此希望繼續在網上為觀衆帶來更高水準的作品。

陳湛文不斷把握拍攝機會，連路人甲的角色也不放過。提及其代表作《三夫》，他承認初次拍情慾戲很緊張，但感激女主角曾美慧孜比他更放得開，讓他可以放心演戲。

凌文龍憑電影《黃金花》獲《香港電影金像獎》頒發「最佳新演員獎」後，便沒有新的代表作。他坦言沒特別關注觀衆如何評論自己的演技，只是專注在作品上。他更強調自己不是靠「契媽」余安安得到《黃金花》的演出機會。

吳肇軒被問到與劉嘉玲合作演出《以青春的名義》時會否覺得自己被忽視，他說︰「感激自己有機會與天后級演員合作，可以借用前輩的名氣讓更多人認識到自己。」游學修開玩笑說：「現在的天王天后也沒什麼人看﹗」

製作組將邀請不同演員輪流與4位主持互動，分享演戲經驗，包括林雪、羅家英、李麗珍、葉童、彭秀慧、陳漢娜等。

（即時娛樂）