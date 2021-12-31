湯寶如做開通媽咪 問反叛期兒子鍾意男仔或女仔 (22:37)

陳志雲網上節目《Stephen．傾》邀湯寶如（湯記）任嘉賓，志雲跟湯記是初認識，但兩人無所不談，他先後3次公開提湯記50歲，氣得她呱呱叫。湯記亦沒有避忌公開說有打BOTOX、HIFU等醫學美容，但沒有整容。她跟男友的兒子已14歲，她提及做媽咪要照顧在反叛期的兒子時，會跟兒子討論睇AV與他的性取向問題。

湯記說自己的半百人生最想做一些跟幕前無關的工作，如繪畫，要好好享受生活。她的兒子已14歲，反叛期要多關心，他有很多事想知又覺得好奇，多數會跟爸爸講。她有次看到兒子在看AV，她問兒子是否好奇？他亦坦白說男或女的AV也有看看。湯記向兒子表態不介意他的性取向，只要告訴媽咪，又有問究竟鍾意男或女生？他很迷惘仍未知道，她記起兒子鍾意Anson Lo（盧瀚霆），為抽到他的閃卡，她吃了10餐「麥記」。他覺得Anson Lo好靚仔、有型，唱歌又好聽。她覺得兒子偏向喜歡男仔，她對此持開放態度，這是天生的故兒子將來選擇男或女為伴侣也無所謂，最重要有愛！志雲問湯記爆兒子對性感迷惘是否有問題？湯記說沒有問題。

湯記兒子讀幼稚園時已察覺有專注力不足的問題，小朋友一起上課，他會跑到其他班房，她為此報讀了不同的特殊教育課程以了解更多。他升讀的小學是傳統名校，當時已安排見醫生與食藥治療，但兒子說食藥後只會發呆，小學階段學業成績不好亦特別難捱。升中學時他轉讀國際學校，情況才改善，因為喜歡電腦而學懂專注，現在成績很好。湯記分享經驗，說SEN小朋友的家長不要太擔心或迫小朋友學習。

（即時娛樂）