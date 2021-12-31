陳嘉慧《愛上我的衰神》首擔正女一 爆胡鴻鈞貪玩愛整蠱 (23:37)

25歲陳嘉慧於無綫訓練班畢業4年，獲力捧在劇集《愛上我的衰神》首度擔演女一，她感到興奮又緊張，直言有壓力，不想令選她演劇中小渝一角的監製方駿釗失望。她說之前曾在對方的劇集《福爾摩師奶》及《降魔的2.0》演小角色，沒想到會記得她，說見到她很努力。她指訓練班導師旦哥（鄭丹瑞）教導他們勿忘初心，熱愛演戲才入行，她一直銘記於心，所以無論接到什麼角色，配角或主角都努力去演，深信認真去做一定有人見到。

她拍《愛》劇時，覺得最難拿捏是喊戲和情感戲，因是她未經歷過的事情 ，如生離死別。她說：「有兩場情緒崩潰戲特別深刻，一場跟Hubert（胡鴻鈞）齊哭到雙眼又紅又腫，腫到像雞蛋般，另一場跟許俊豪，導演很喜歡我們抽搐、震晒的表現，不cut機，讓我們盡情發揮，令我發現演戲原來咁好玩。」不過她不是容易喊的人，有時拍完喊戲情緒難以平復，靠吃甜品安慰自己。

首次與胡鴻鈞合作，她指小時候聽對方的歌，擔心有距離感，但接觸後對方比想像中友善，沒有架子。她笑指胡鴻鈞是愛整蠱人的大哥哥，可能劇中對方的角色比較沉重，拍完會好調皮及貪玩：「現實中他反而是我的『衰神』，經常整蠱我。 」

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（即時娛樂）