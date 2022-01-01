MIRROR壓軸獻唱掀高潮 姜濤貪玩偷吻陳卓賢面珠 (15:48)

人氣男團MIRROR、許廷鏗（Alfred）、鄭欣宜、馮允謙（Jay）、江海迦（AGA）及李幸倪（Gin Lee），昨晚（12月31日）除夕夜於西九文化區為香港旅發局主辦的「香港倒數跨年演唱會」演出，與觀眾倒數迎新年。MIRROR壓軸登場，為新年打響頭炮，掀起全晚高潮。

倒數一刻，MIRROR登場與其他歌手在台上迎接新年，到正式踏入2022年，12子更互相擁抱祝賀，十分有愛。MIRROR隨後連唱《12》、《BOSS》，唱《BOSS》期間，姜濤趁機偷吻陳卓賢（Ian）面珠，得逞後的姜濤表現興奮，相當貪玩。

獻唱完後，正、副隊長楊樂文（Lokman）和江𤒹生（AK）笑說：「2021年眨眼過去，2022年眨眼便開始。」又問成員們有什麼新年願望？邱傲然 （Tiger）搶着說想唱多些歌及演戲，即場被成員們考演技，要他做開心樣，獲得觀眾掌聲支持。

柳應廷（Jer）和Lokman希望新一年可除口罩和去旅行，最好12位成員一齊去；Jer又希望多做戶外騷與粉絲聚會；王智德（Alton）承諾他們會不斷進步，大家也要保持着對MIRROR的熱情。最後MIRROR以一曲《IGNITED》為倒數騷畫上圓滿句號。

昨晚幾位成員盧瀚霆（Anson Lo）、AK、Ian、Jer、呂爵安（Edan）及姜濤先後有個人演出，Anson Lo和AK騷舞技；Ian與Jer曬唱功；Edan則以鋼琴聯同70人的香港管弦樂團合奏，自彈自唱《E先生連環不幸事件》，大騷音樂才華。姜濤獻唱《鏡中鏡》時，在台上又趴又瞓，相當投入，期間更露出誘人心口。

（即時娛樂）