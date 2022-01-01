羅志祥沉寂逾年半 跨年騷復出 興奮又忐忑：原來還有一群人在等我 (17:01)

羅志祥（小豬）前年被前女友周揚青大爆私生活混亂後，形象直插谷底，演藝事業受重創，期間逾年半沒有公開演唱，昨晚（12月31日）除夕夜，小豬復出樂壇，並在台灣花蓮演出跨年騷，擔任壓軸嘉賓。

小豬一身黑色打扮唱跳30分鐘，更走落台跟粉絲近距離互動，而他在舞台中對台下做出5個手勢，當中含意令不少粉絲感動流淚，原來這幾個手勢的含意就是：「你們不要哭，I'm back！」花蓮作為羅志祥的復出首站，他也表現自信，最後他向左、中、右方向做出90度鞠躬後便退場，讓網民滿意大讚。

今日凌晨小豬在Ig貼相並抒發感受，他坦言當初接到跨年表演時，興奮中又感到忐忑：「不知道大眾會如何看待我，沉默兩年了，今（昨）天在台下等待時，聽到了花蓮徐縣長與傅崐萁委員的一番話：『花蓮是我們的家，就從這重新出發』，聽完後傅委員叫到我的名字 緊接而來的是呼喊聲與尖叫。」

小豬放下心頭大石：「感覺自己回來了，看見台下有人落淚時，原來還有一群人在等著我，一瞬間緊張和不安都不見了，打進心裏的是悸動和感動，雖然眼淚在打轉，但今（昨）天要呈現自己最好的一面，不能辜負大家的接納與期待，謝謝花蓮、謝謝縣長委員，還有看著我的你們，最後的鞠躬，是我無聲的表達，我會再回花蓮的，我會用我的行動來感謝花蓮。

好了，忍了好久的斷食，我要跟yuki一起吃宵夜了，受不了啦！對了對了 我很喜歡2022的這個開始，那你們呢？」

（即時娛樂）