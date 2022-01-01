ERROR保錡疑跟女友情變 沙律要Be Strong：過去讓他過去 (17:20)

沙律和男友保錡的感情疑有暗湧，有指沙律刪走她和保錡去年1月的合照（圓圖）。（Ig圖片/明報製圖）

ERROR成員吳保錡跟女友張沛樂（沙律）拍拖近1年，去年保錡生日，沙律在社交網公開放閃，不過近月已甚少見到2人在Instagram有互動；有指沙律刪走了去年1月的合照，未知2人是否情變。

昨晚（12月31日）沙律在Ig貼相回顧2021年，她寫道：「2021年對於我來講係一個高低起伏既一年，我自己成長咗好多，亦認識自己同身邊嘅人都多咗好多，希望大家在2022年可以快樂健康。而，新一年我都為自己訂下咗好多新目標，今（昨）日除夕終於可以同大家分享2022年的一個對於我來講好重要嘅一個消息了，大家記得留意明天我平台的消息啦！ #沙律 #新目標 #新作 #influencer #過去讓他過去」當中她的hashtag寫到「#過去讓他過去」更令網民熱議。

沙律也在Ig限時動態貼出「Be Strong」疑似紋身字句：「一直期待的2022年終於到來，難捱的2021年都終於要過去，高低伏只是令自己上了一課，過去就不想了，收拾心情去面對人生吧，希望新一年能遇到更好的人和事，加油！」

至於保錡則在Ig表示去年經歷了很多，人生對很多想法也改變：「學無止境，每天由零開始，欣賞每一位肯努力的人，成功從來不是沒有因由而得到，我認為是要經過很多挫折和失敗，2022年為自己許下承諾，要令這一年過得無悔，感謝陪我一起在夢想上走下去人，Love all of you！」

（即時娛樂）