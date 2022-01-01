七師傅嗌張敬軒做「老公」 以嘴唇加持 贈言「一路向西」 (17:57)

張敬軒昨晚（12月31日）除夕夜在紅館跟觀眾倒數迎新年，軒仔請來MC $oHo & KidNey（蘇致豪及許賢）、Kayan9896（吳家忻）及七仙羽（七師傅）擔任嘉賓，笑聲叫聲震爆紅館。軒仔安歌兩次，觀眾仍不願離場，最後第3度安哥，軒仔上台唱多一首歌，觀眾才肯離去。

昨晚嘉賓環節，軒仔跟觀眾說：「2021來到最後一日，無論今年發生所有唔好嘅，唔順利嘅嘢，我決定用呢首歌送走佢！」音樂響起，大家已知道是《係咁先啦》，MC $oHo & KidNey和Kayan9896升上台，全場觀眾企起身，用歡呼聲大合唱，歡送2021年！MC $oHo & KidNey和Kayan9896接着唱了《Black Mirror》。進入倒數時間，蘇致豪、許賢、Kayan跟軒仔與全場觀眾倒數，並大合唱《倒轉地球》，氣氛hit爆。

倒數過後，軒仔再請另一位嘉賓七師傅出場，全場觀眾掌聲雷動，呼叫聲嘈到軒仔說話也聽不到，他叫大家靜一靜，接着笑稱：「大家見到我未婚妻咁開心。」七師傅聞言說：「吓！我哋乜都未做過喎，咪好唔抵…囉。」全場捧腹。

軒仔再說：「你又講得啱，但係我好保守，有啲嘢，我要結咗婚先做…你今（昨）日綵排叫我咩話？你記唔記得？」七師傅回答：「老公…唔係…軒公。」又引來觀眾狂叫狂笑，軒仔笑到彎腰：「我今（昨）日聽到呢個字，個心離一離，新年流流…」

此時七師傅拖住軒仔隻手：「你隻手咁凍，你係咪嚇親？做足18場，日日咁唱真係好辛苦。」軒仔識做表示：「你帶溫暖畀我咪得囉，你有乜嘢秘方教我補身？」七師傅竟說：「下一世唔好做歌星啦，太辛苦啦！做國王算啦你！」軒仔聞言反問：「吓！國王後宮佳麗三千，我個腎點搞？」七師傅面不改容淡定說：「你剩係獨愛一個人咪得囉。」

七師傅及後和軒仔合唱《月亮代表我的心》，2人唱完後，全場觀眾大嗌軒仔「咀佢」，軒仔最初聽不清並反問觀眾，「咩話？娶佢？哦…咀佢…」七師傅即搶答：「我OK㗎！」軒仔笑到說不出話來，冷靜過後他用疫情推卻，料不到七師傅卻說：「但係你聽吓佢哋（觀眾）啲聲！」全場觀眾儼如拆台一樣大叫，軒仔盛情難卻，師傅再來多句： 「你惜邊度都得！」軒仔最後咀了師傅面珠一啖，師傅隨即問： 「使唔使回禮㗎？」軒仔此時肉隨砧板上，企定定任惜。親熱過後，師傅搞笑辯護：「柴J（軒仔花名）粉絲唔好嬲我，佢係屬於大家㗎，我都係搞氣氛。」

軒仔表示得到七師傅嘴唇加持，一定好運過人，不如請師傅再加指點，什麼方位適合他，七師傅回答：「我計過你條命啦，西面最適合你，你一路向西啦，成個紅館都係西面，我畀個錦囊你，你帶睡袋同行李搬去紅館住。」

之後師傅送禮給軒仔：「我本來想送層樓畀你，但係我又驚爆緋聞，啲人話我『包養』你，所以我用好長時間，自己親手做份禮物畀你。」接着，七師傅從膠袋中取出能量塔：「可以帶畀柴J你，日日咁開心！」

（即時娛樂）