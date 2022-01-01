「金句王」黎明擔任張敬軒個唱嘉賓：其實我鍾意你好耐 (19:42)

黎明向軒仔說：「其實係我鍾意咗你好耐。」（大會提供）

張敬軒的紅館跨年演唱會，今天（1月1日）來到第8場，雖然今天開下午3點場，但無損觀眾睇騷氣氛，而今天的表演嘉賓是天王黎明。

軒仔介紹黎明出場前，他表示同事給了一個外界猜的嘉賓名單給他看：「咁易估就唔好玩啦！以下呢個嘉賓，我每次見佢都有好fresh感覺，佢不斷inspire成個香港樂壇，培育新人，做好多創新的東西。」

然後現場響起《眼睛想旅行》音樂，全場陷瘋狂，歡呼聲四起，黎明戴了一個Happy New Year字樣的眼鏡，升出來跟軒仔合唱，又唱又跳之後，更把眼鏡拋出去送給現場觀眾。

合唱完後，「金句王」黎明又爆金句：「依家夜晚充滿浪漫氣氛，但又係下午時間，個時辰仲要係我出世個時辰，你點解咁識揀呢個時間開騷？」

軒仔笑言是七師傅（七仙羽）計出來。黎明續說：「新一年見到老黎，夠晒老黎啦！仲要眼睛想旅行，希望大家快啲去到旅行啦，各位打工仔，就要更受尊重，加人工。」

然後他好客氣跟軒仔說：「多謝你畀機會我合唱，之前我哋又合作咗首歌啦，點解要揀你，其實係我鍾意咗你好耐。」觀眾聞言大笑，黎明反問：「咩？男人唔一定要鍾意女人，可以鍾意男人嘛，我哋首歌叫《Old Fashion》，證明老黎同你一齊玩就夠fashion！」

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（即時娛樂）