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A.Lin「拆禮物日」誕下BB 許廷鏗榮升叔叔 (20:02)

文章日期：2022年01月01日

許廷鏗的嫂子A.Lin（裴殷）去年宣布懷孕，今天A.Lin在社交網分享一家三口的溫馨合照，並宣布BB原來已於Boxing Day當日出世，展開人生新一頁，而許廷鏗則榮升叔叔。

（即時娛樂）

 

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