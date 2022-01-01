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A.Lin「拆禮物日」誕下BB 許廷鏗榮升叔叔 (20:02)
文章日期：2022年01月01日
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裴殷在社交網曬出一家三口合照，十分溫馨。（Ig圖片）
許廷鏗（中）升呢做叔叔了！（Ig圖片）
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許廷鏗的嫂子A.Lin（裴殷）去年宣布懷孕，今天A.Lin在社交網分享一家三口的溫馨合照，並宣布BB原來已於Boxing Day當日出世，展開人生新一頁，而許廷鏗則榮升叔叔。
（即時娛樂）
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