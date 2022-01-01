五月天邀周杰倫合體迎新年 製作網上演唱會豪花5000萬台幣 (21:35)

五月天除夕夜在高雄世運主場館舉行「好好好想見到你演唱會」，跟4萬觀眾跨年迎2022年。無法到場的歌迷，五月天透過「五月天陪你跨年演唱會」線上特別版，邀好友周杰倫參與，「周五」（周杰倫+五月天）合體表演。是次製作耗資5000萬新台幣（約1408萬港元），耗時4個月，以電影規格打造線上演唱會，讓觀眾跟着五月天飛天遁地，環球世界，在五月天的元宇宙與世界各地歌迷相遇步入2022年。

五月天開場以《離開地球表面》，搭乘直升機帥氣進場，同時還出動挖土機、遊艇、平台駁船海上平台，將高雄港區、愛河灣等港都美景一覽無遺。為求逼真生動，瑪莎與冠佑親自操作挖土機，還特別事先考了執照才上陣。從《派對動物》、《人生海海》、《青空未來》到《終結孤單》，阿信說：「每一年的跨年，其實只要這邊一起在打打鬧鬧，然後唱唱歌，就覺得在過去的一年不管有什麼樣的苦難，笑一笑就忘了。」不單止海陸空，五月天還要帶歌迷飛天遁地，突破三維空間，結合XR延展實境，迎來地表最強嘉賓周杰倫唱《傷心的人別聽慢歌》、《龍捲風》。

2021年的第一天，周杰倫擔任五月天「好好好想見你」演唱會桃園場演唱會嘉賓，在2021年的最後一刻再度擔任嘉賓，他打趣自嘲是「吉祥物概念」。他們各自許新年願望，周杰倫希望跟五月天合作歌曲，歌名也想好，叫《Friday周五》。

（即時娛樂）