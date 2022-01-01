叱咤2021｜柳應廷奪歌曲獎 MIRROR兄弟興奮送抱 (21:45)

《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》今晚舉行，繼盧瀚霆（Anson Lo）憑《Megahit》奪得「專業推介叱咤十大：第九位」後，柳應廷（Jer）亦憑歌曲《狂人日記》獲頒「專業推介叱咤十大：第六位」，成為第2位得歌曲獎的MIRROR成員。宣布得獎一刻，Jer獲MIRROR兄弟興奮擁抱。Jer感謝MIRROR經理人花姐（黃慧君）、ViuTV高層魯庭暉，又多謝MIRROR 11位兄弟，揚言沒有他們就沒有自己，最後表示會繼續做更多廣東歌。

C AllStar則憑《集合吧！地球保衛隊》奪得「專業推介叱咤十大：第七位」。

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（即時娛樂）