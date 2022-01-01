叱咤2021｜張敬軒首奪至尊唱片大獎：鄭重多謝香港朋友 (23:02)

張敬軒憑專輯《The Brightest Darkness》首次奪得「叱咤樂壇至尊唱片大獎」，軒仔有感而發說：「有冇下次（攞呢個獎）唔知道，呢幾年發生嘅事令人意想不到，我好鄭重多謝香港朋友，喺呢度發展19年幾，今（去）年百感交集一年，我對呢個城市好多愛亦好多虧欠，大家批評我好，讚美又好，多謝每一位香港朋友。」

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（即時娛樂）