「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」由鄭欣宜奪得,欣宜一臉驚訝:「Oh My God!You guys really like me?好surprise打入5強,入圍5強已經好威威。」欣宜唱出《@princejoyce》時,全場起身拍手打氣。

(即時娛樂)