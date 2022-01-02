「教主」親吻叱咤獎座 Anson Lo學會溝通：多點體諒 多點交流 (14:48)

《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》所有賽果塵埃落定，MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）憑《Megahit》，首奪叱咤十大，Anson Lo在Instagram貼相並分享得獎感受，他感謝商台及DJ對歌曲的支持，還有感謝監製Edward Chan及填詞人黃偉文。

他寫道：「《Megahit》能夠有幸令大家懂唱、懂跳之餘，更是我在2021年學會了的一課——溝通，希望人與人之間，多一點溝通﹑多一點體諒﹑多一點交流，大家相同與否也無傷大雅。

多謝ViuTV﹑魯生（魯庭暉）﹑金生（金廣誠）﹑花姐（黃慧君），我們AM Team每一位的同伴，梳化服每一位的辛勞，不能缺少的當然還有MIRROR每一位兄弟的力撐。」

Anson Lo還感謝昨晚每位在場的「神徒」（粉絲暱稱），以及每一位未能在場的神徒，每一次的應援和關心，每一天為他緊張，他們對《Megahit》的喜愛，他會牢記心中，沒有他們，便沒有Anson Lo。

他續寫道：「2022年一定會繼續努力做好音樂，嘗試更多不同的風格，承諾你們，我一定不會放棄跳唱的，新一年的盧瀚霆，一定會努力變得更好的，謝謝大家。」

（即時娛樂）