由扮「魔人布歐」到叱咤雙料歌后 鄭欣宜首奪女金嗌黐線 (17:38)

鄭欣宜成為叱咤雙料歌后，她感謝樂迷沒有忘記她及沒有放棄她。（林祖傑攝）

鄭欣宜在叱咤樂壇頒獎禮首奪叱咤女歌手獎，而且一攞就是金獎，之後再奪「我最喜愛的女歌手」，成為雙料歌后；上台領獎時，她跟老友許廷鏗（Alfred）激動相擁而泣。

欣宜上台攞「女金」時，語帶哽咽說：「其實我一路耿耿於懷一個名稱，係『歌手鄭欣宜』，大家報道我係寫『藝人鄭欣宜』，所以我做咗好多嘢，我乜嘢都願意做，為咗換取機會唱歌，我去拍劇拍電影、做綜藝、做主持，我扮嘢，我連『魔人布歐』都扮過，唔緊要㗎，都幾搞笑，但都仲係『藝人鄭欣宜』，所以我開埋YouTube頻道，連推入手術室嘅片段都拍埋出嚟，我仲要攞出幾多，先得到『歌手鄭欣宜』呢個term，唔緊要，我決定繼續打開我嘅窗，歡迎大家繼續望入嚟，希望將我秘密透過音樂同大家分享，係你哋畀無限時間同耐性我，令到我成為今日嘅鄭欣宜，希望由今日開始，大家叫我做『香港歌手鄭欣宜』。」

欣宜受訪時表示，沒想過能奪女歌手金獎，形容這件事好癲、好黐線。提到她在兩個頒獎禮攞獎攞到手軟？她說：「要多謝公司去年幫我出好多作品，樂迷投我票，沒有忘記我、放棄我，繼續聽我的歌，才有這樣好成績。」

欣宜笑言許廷鏗比她哭得厲害，不過這晚攞獎勾起好多舊片段：「想起10年前我、Alfred和林欣彤參加第一個叱咤，今日我們坐的位置有改變，人生經歷不同，一眨眼我做歌手10年，這兩個獎對我有特別意義。」

問她有沒有覺得為母親沈殿霞爭光？欣宜說：「我沒有特別記住自己是星二代，每個人起步點不一樣，最緊要做好每個作品，我之前成日講笑，每年都患妄想症，覺得自己攞獎，抱住這心態做好每個工作，好似吸引力法則一樣。」

（即時娛樂）