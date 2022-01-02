MIRROR成員輪流遭林海峰整蠱 盧瀚霆險重演關心妍搶獎事件：嚇死我 (18:15)

姜濤不介意打籃球發嬲片段被擺上枱，還表示好搞笑及有創意。（林祖傑攝）

人氣組合MIRROR昨晚在叱咤頒獎禮上，合共掃走共8個團隊和個人獎項，隊長楊樂文（Lokman）表示對成績感滿意，是預料之外的事：「攞一個獎都開心啦，更何况攞咁多個獎。」

盧瀚霆（Anson Lo）憑《Megahit》膺叱咤十大，非常開心，皆因他參與創作，想起做歌過程的辛酸。講到林海峰（Jan）公布「我最喜愛的男歌手」時，險發生那些年關心妍在《勁歌》頒獎禮搶獎事件翻版。

事緣Anson Lo、姜濤和呂爵安（Edan）成為被玩對象，當時Jan在台上突然大嗌：「恭喜晒，Anson Lo，今年好忙，我恭喜佢今年好忙，希望佢呢一年一樣咁忙好唔好？」此時，Anson Lo一臉驚愕並企起身，湊巧隊友又恭喜他，Jan立即說：「唔係，唔係，我恭喜你好忙咋！」Anson Lo聞言立即尷尬坐低，Jan續說：「我都嚇死呀！但係我都想恭喜你，第一次進入叱咤我最喜愛男歌手最後五強，冇嘢呀嘛你？（Anson Lo揮手）冇嘢就好喇！」全場爆笑。

之後Jan再說：「（Anson Lo）隔籬嗰個係邊個？姜濤，呢個獎係屬於你㗎…上年呀…你哋唔好咁急得唔得呀？而今年係冧莊…冧莊係我呀，我再頒呢個獎！做乜嘢啫？ok，我聽有人講呀，林海峰快啲吖！林海峰今年係冇入圍呀！」全場觀眾再爆笑。

事後Anson Lo被問及此事時，他笑說：「嚇死我，我呆了，我不敢信，好猶豫。（有沒有失望？）不會，我沒想過攞獎。」Edan則認為自己不算被玩，反而是姜濤和Anson Lo成為目標。姜濤獲讚被玩時保持淡定，他笑說：「上年攞獎時O嘴反應，被人不停cap圖，多到我仍未看完，今年我提自己不要表現傻樣。」對於頒獎禮將他打籃球發嬲片段擺上枱開玩笑，姜濤稱沒有嬲：「成件事，好搞笑，好有創意。」

（即時娛樂）