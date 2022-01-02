何韻詩如期開騷強調無穿無爛 唱梅艷芳《夕陽之歌》 感激恩師教曉重要時刻拿出勇氣 (19:12)

警方國安處上月29日以涉串謀發布煽動刊物罪拘捕7人，包括網媒「立場新聞」6名前任、現任董事及高層，當中兩人被起訴提堂，其餘4名前董事何韻詩、吳靄儀、方敏生及周達智獲准保釋，明年3月下旬向警方報到。

何韻詩今日下午按照原定計劃舉行會員限定的戶外營火Mini Concert，並於音樂會結束前半小時在社交平台直播，交代獲准保釋後的心情。她說︰「我知道很多人很關心我，在此讓大家看看，我無穿無爛，多謝你們每一位的愛。不方便說太多，但歌是可以唱，慶幸仍可以在這裏唱歌。今日是一年的新開始，在此希望大家2022年有一個平安、嘗試在生活中尋找一些快樂的一年，我們要快樂，不可不讓自己快樂。愈艱難的時候，愈要令自己身心健康，盡量令自己可以在不同時候也滋養自己，照顧好自己，希望大家2022年一切都好好。」

何韻詩又藉歌曲《極夜後》憑歌寄意，表示伙伴很重要，尤其在一些很特別的時候，就會深深感受到朋友、家人的愛非常重要。她說︰「多謝你們每一位，我收到晒！以下歌曲是送給善良的、我認識和不認識的朋友，《極夜後》。」

音樂會尾聲，何韻詩選唱了梅艷芳的《夕陽之歌》，她表示︰「生命中有很多不同的人，在我們年輕時或到今日，也有很多人陪伴。因為有些人做了很好的事，令我們學識重要的價值。這首歌是我一位很重要的人的歌，她既是我的恩師，也是我的家人。如沒有她的出現，我今日未必可以在很重要的時候拿出很重要的勇氣。」

何韻詩感謝所有人時特別提到父母︰「他們真的很勁！他們是最冇嘢，去剪頭髮、開會，未驚過！」

（即時娛樂）