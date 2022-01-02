張敬軒欣賞姜濤有想法 撐年輕歌手衝出香港發光發熱 (19:00)

張敬軒在叱咤樂壇頒獎禮奪得3個獎，包括「叱咤樂壇男歌手」金獎、「至尊唱片大獎」及十大歌曲獎，他表示得到意外收穫，感到開心和滿意，「我對個人獎信心不大，今（昨）晚攞男金好開心」。談到已是第5次奪男金，他說：「好好珍惜，是給團隊一個肯定，在這個樂壇新局面有斬獲，已經好開心。」

談到軒仔為姜濤攞獎而站立拍掌支持，他坦言欣賞對方是個有想法的男孩：「我都花過時間看他的演出作品，他是當代藝人中，擁有他自己獨立審美與視野，他在台上說香港要做亞洲第一，如果我這個年紀說出來會有點勉強，但他們有青春本錢，希望MIRROR又好、姜濤又好、Anson Lo（盧瀚霆）又好、林家謙又好，Tyson Yoshi都好，他們可以代表到香港，衝出更遠地方去發光發熱，我們不一定做衝前角色，可以在後面做好配套去支持他們，八仙過海各顯神通，按現在說法是兄弟爬山，各自做自己叻的事情去支持對方，行業才可進步，如果行業不進步的話，我們是但一個攞獎又點？現在成個行業興旺好開心。」

軒仔成為另一位叱咤「大滿貫」，在叱咤成績表跟歌神張學友睇齊，他表示：「我身上見證好多人努力，剛才發台瘟，因為做緊演唱會整個人好攰，都想多謝公司和舊唱片公司，沒有他們幫我打好基礎，未必有這樣的成績。」

（即時娛樂）