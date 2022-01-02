保錡聞跟沙律「分」訊即落閘 ERROR稱冇被公司「放養」 (19:22)

組合ERROR成員梁業（肥仔）、何啟華（阿Dee）、郭嘉駿（193）和吳保錡，在昨晚（1日）叱咤頒獎典禮坐足全晚，空手而回。他們表示絕對沒有失望，亦是預計之內，皆因出道以來未試過在《叱咤》攞獎，寄望明年有零的突破，或者自薦做表演嘉賓，不浪費悉心打扮。

有報道指保錡與女友張沛樂（沙律）分手，他立即落閘說：「感情事不方便回答。」193幫手解圍，笑言邀請保錡及有關人士上《戀講嘢》節目，分享戀愛經，但保錡未有回答。阿Dee和肥仔再幫口解圍，肥仔說：「感情從來不容易，點會亂講吖！」

對於網民代抱不平，不滿ViuTV疑將四子「放養」，待遇跟MIRROR有天淵之別，連ERROR的3周年慶祝活動都要靠自己，193笑說：「活動是公司安排的，如果要我們搞就不會搞，因為沒人工。」阿Dee樂見網友代抱不平，實情是他們很乖，為公司慳製作費；肥仔搞笑說：「MIRROR比我們更慘，他們3周年要一日做3個騷，而我們打完保齡球就返屋企打邊爐，還有禮物拿回家。」

4子強調沒被「放養」，最近正準備錄新歌，來年會在歌影視及綜藝四線發展，保錡抄姜濤金句說：「我們做謙卑的人，要用作品說話。」肥仔又借姜濤搞笑：「姜濤所指做亞洲第一，是講ERROR，他望住我們講，他喊的時候又不敢望我們，因為怕了我們。」

（即時娛樂）