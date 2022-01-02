台慶頒獎禮2021｜鍾嘉欣型格西裝不失性感 李佳芯繼續包到冚 (20:33)

無綫今晚舉行《萬千星輝頒獎典禮2021》，一眾女星在頒獎禮前的紅地氈環節上爭妍鬥麗，陳自瑤、姚子羚、劉佩玥、陳瀅、王敏奕、林夏薇等性感上陣。視后大熱鍾嘉欣以一身西裝配以魚網上衣，型格得來不失性感。李佳芯就繼續保守，以富夢幻色彩的樽領裙子現身。

鍾嘉欣自言已6年沒行過紅地氈，坐古董車出場的感覺很華麗和新鮮。她說︰「這件事很犀利！我平時見嬰兒車多，也多穿平底鞋及波鞋，今天就穿回高跟鞋。」談到一身打扮，嘉欣坦言以舒服為主，希望可以舒服地享受這場頒獎禮。她解釋︰「今次之後，不知何時才會在電視頒獎禮上見到大家。今次機會很難得，我想舒服和保暖。（老公和大女會越洋看直播支持？）溫哥華時間是凌晨4時，老公說會起身看電視，女兒應該還在睡覺。兒子現在由朋友照顧，也會看電視支持。」嘉欣表示會多留兩星期才回加拿大，因加國疫情嚴峻，她很擔心家人。提到傳無綫想開拍《星空下的仁醫》續集，嘉欣說︰「落實再打算，先享受今晚，因為不知何時再回來。」

女配角獎大熱的陳自瑤表示賽前收到很多朋友的鼓勵說話，但她會抱平常心，怕希望愈大失望愈大。陳自瑤說︰「今年的對手很強，我今晚主要享受派對，也沒有去想『最佳衣著獎』。」去年被指在頒獎禮上黑面，陳自瑤被問到今年會否管理好表情時說︰「去年很冷，今晚沒那麼冷，狀態好一點。」

姚子羚身穿貼身低胸晚裝，上身釘滿珠珠。她表示晚裝的上身設計已有5磅重，因此感到呼吸困難，事前也只能吃少許班戟充饑，預備好要為靚而全晚捱餓。與姚子羚一樣爭視后的林夏薇穿上中空設計的晚裝，笑言全晚也要保持好姿勢，不能Hea住坐。

李佳芯一身打扮非常保守，她說︰「我希望透過這身打扮帶出夢幻和開心的感覺。輸蝕？我非首次輸蝕，我的人生都是輸蝕。性感不太合適我，性感有好多種，我是性感在骨子裏。（最佳衣著獎？）我應是得到特別衣著獎或開心衣著獎。」

（即時娛樂）